На півдні температури мають перевищити 40°C. Чого очікувати жителям та туристам країни найближчим часом, розповідаємо далі у матеріалі!

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Францію накриває екстремальна спека

Починаючи відсьогодні, 9 серпня, очікується хвиля спеки, яка охопить більшу частину Франції. Однак, метеорологи вказують, що високі температури не утримаються протягом тривалого періоду.

Найспекотніші дні випадуть на період з суботи до понеділка,

– попередило Метеорологічне відомство.

У деяких районах південних областей денна температура перевищить 40°C, а нічні мінімуми ледь опускатимуться нижче 30°C. Тим часом у Парижі жителі можуть очікувати, що нічні температури залишатимуться вищими за 20°C, відзначаючи явище, відоме під назвою "тропічні ночі".

У понеділок метеорологи прогнозують поступове зниження температури з наближенням атмосферного фронту, який принесе з собою можливість гроз.

Нагадаємо, Італія офіційно вступила в найспекотніший період літа, який розпочався в понеділок. Влада закликає мешканців вживати заходів обережності, оскільки температура повітря стрімко зростає по всій країні.

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