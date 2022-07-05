Автором скульптури "Вінок" стала чеська художниця Вероніка Псоткова. Свою нову роботу мисткиня виконала у вигляді фігури жінки з розпростертими руками. Обрис "українських матерів" витає над вулицями Праги. Інсталяцію можна побачити за адресою Dlouhá 731/33.

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За словами Вероніки Псоткової, вінок давно став символом української нації. Його популярність у сучасній Україні зросла після подій 2014 року. Здавна український вінок мав сонячну символіку. Дівчина з такою головною прикрасою уособлювала сонце, що сходить. Це також символ слави, перемоги, щастя, успіху, миру, цнотливості, молодості та жіночності.

Над празькою вулицею Dlouhá тепер височить ця магічна скульптура авторства Вероніки Псоткової. Вона називається "Вінок" – це вінок, що сяє як сонце у волоссі українських дівчат, це культурний символ українського народу. Слава Україні!

– написав голова колегії некомерційної організації "Пам'ять народу" Ян Добровський у Twitter.

Як виглядає скульптури "Вінок"



Фото: Vinegret



Фото: Vinegret



Фото: Vinegret



Фото: Vinegret

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