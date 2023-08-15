SKPL запустить ще один рейс з України до Польщі: деталі напрямку

Польський залізничний перевізник SKPL Cargo планує виконувати рейси по ще одному напрямку між Україною та Польщею вузькою колією. Мовиться про рейси між станціями Хирів (Україна) – Сянок (Польща).

SKPL запустить рейси між станціями Хирів – Сянок За наявною інформацією, компанія SKPL повідомила Управління залізничного транспорту Польщі про готовність виконувати пасажирські перевезення на маршруті від Сянока до прикордонного міста Крощенко і далі до Хирова в Україні. Читайте також З Чернігова до Варшави та з Києва до Гельсінкі: FlixBus запустив нові маршрути

У заявці йдеться про готовність запустити 3 щоденні пари транскордонних поїздів Сянок – Хиров – Сянок у період з 15 грудня 2024 року до 14 грудня 2029 року. Термін подання заявок на дослідження економічної рівноваги становить один місяць і починає відраховуватися, в кожному окремому випадку, з моменту вручення відкритої версії повідомлення уповноваженим суб'єктам,

– йдеться в повідомленні відомства. Зазначимо, що наразі SKPL Cargo курсує на залізничній лінії №108 від Сянока до станції Устрики Долішні, що неподалік кордону з Україною. Відновлення сполучення на "Лінії 102" / Фото Міністерство довкілля Дві дільниці з Хирова до Польщі реконструйовані

В лютому цього року Укрзалізниця завершила реконструкцію двох дільниць, які з Хирова, що на Львівщині, ведуть до Польщі. Це так звана "Лінія 102". Також відновлено інфраструктуру дільниці Хирів – Самбір.

Реконструкція дільниць дає змогу вп'ятеро скоротити відстань подорожі від прикордонного міста Кросценко Бєщадського повіту через територію України до повітового міста Перемишль.

Також запровадження руху через українську станцію Хирів стане найшвидшим залізничним сполученням між кількома повітами польського Підкарпатського воєводства.

Наприкінці літа запустять ще рейс Рави-Руської до Варшави

у рамках робіт на дільницях, що пролягають територією України,близько 68,3 кілометра колій, з них 29,5 кілометрів — широкої, 8,6 кілометра — європейського зразка та 30,2 кілометра — суміщеної. Вкладено решітку на залізобетонних шпалах. Крім того, відремонтовано 10 мостів, 4 пасажирські платформи, 9 будівель та споруд технологічного призначення, а також вокзали в Хирові, Нижанковичах та Старжаві.

Польський приватний перевізник SKPL Cargo отримав дозвіл на виконання пасажирських рейсів з України до Варшави й навпаки ще в червні. Але організувати сполучення так швидко не вдалось, тому запуск маршруту перенесли на кінець літа.

Новий рейс до Варшави хочуть запустити до Дня Незалежності – 24 серпня. До Варшави курсуватиме польський потяг компанії SKPL Cargo. А вже з Рави-Руської до Львова і далі пасажири зможуть дістатися потягами "‎Укрзалізниці".