SKPL запустит рейсы между станциями Хыров – Сянок По имеющейся информации, компания SKPL сообщила Управлению железнодорожного транспорта Польши о готовности выполнять пассажирские перевозки по маршруту от Сянока до приграничного города Крощенко и далее до Хирова в Украине. Читайте также Из Чернигова в Варшаву и из Киева в Хельсинки: FlixBus запустил новые маршруты

В заявке говорится о готовности запустить 3 ежедневных пары трансграничных поездов Сянок – Хиров – Сянок в период с 15 декабря 2024 года по 14 декабря 2029 года. Срок подачи заявок на исследование экономического равновесия составляет один месяц и начинает отчисляться, в каждом частном случае, с момента вручения открытой версии сообщения уполномоченным субъектам,

– говорится в сообщении ведомства. Отметим, что в настоящее время SKPL Cargo курсирует на железнодорожной линии №108 от Сянока до станции Устрики Долишни, недалеко от границы с Украиной. Возобновление сообщения на "Линии 102" / Фото Министерство окружающей среды Два участка из Хирова в Польшу реконструированы

В феврале этого года Укрзализныця завершила реконструкцию двух участков, которые из Хирова Львовской области ведут в Польшу. Это так называемая "Линия 102". Также восстановлена инфраструктура участка Хыров – Симферополь.

Реконструкция участков позволяет в пять раз сократить расстояние путешествия от пограничного города Кросценко Бещадского уезда через территорию Украины до уездного города Перемышль.

Введение движения через украинскую станцию Хыров станет самым быстрым железнодорожным сообщением между несколькими уездами польского Подкарпатского воеводства.

Заметьте: в рамках работ на участках, пролегающих по территории Украины, капитально отремонтировано около 68,3 километра путей, из них 29,5 километров – широкого, 8,6 километра – европейского образца и 30,2 километра – совмещенного. Уложена решетка на железобетонных шпалах. Кроме того, отремонтировано 10 мостов, 4 пассажирских платформ, 9 зданий и сооружений технологического назначения, а также вокзалы в Хирове, Нижанковичах и Старжаве.

В конце лета запустят еще рейс Равы-Русской в Варшаву.

Польский частный перевозчик SKPL Cargo получил разрешение на выполнение пассажирских рейсов из Украины в Варшаву и наоборот еще в июне. Но организовать сообщение так быстро не удалось, поэтому запуск маршрута был перенесен на конец лета.

Новый рейс в Варшаву хотят запустить ко Дню Независимости – 24 августа. В Варшаву будет курсировать польский поезд компании SKPL Cargo. А уже из Равы-Русской до Львова и дальше пассажиры смогут добраться поездами "Укрзализныци".