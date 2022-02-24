Скільки жителів Чехії взагалі не користуються інтернетом: цікава статистика

Майже чверть чехів, яким понад 50 років, взагалі не використовують інтернет. Натомість постійними користувачами мережі є близько 35% людей у старшому віці.

Про це свідчать дані опитування, проведеного антивірусною компанією Avast. Дослідження було ініційоване Дослідницьким інститутом YouGov. Опитування також здійснювали в Аргентині, Австралії, Бразилії, Чехії, Франції, Індії, Мексиці, Новій Зеландії, Росії, Словаччині, Іспанії, Великій Британії, США та Японії.

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Скільки жителів Чехії не використовують Інтернет

Результати опитування показали, що майже 25% чехів у віці понад 55 років не користуються інтернетом взагалі, а 40% жителів країни використовують його рідко. 71% з них вважають, що інтернет є занадто складним для опанування. Ще 60% противників мережі бояться кіберзагроз. Серед тих, хто не користується можливостями світової павутини, 85% вважають інтернет не потрібним. Також 60% зауважили, що для них є надто дорогою оплата за інтернет-послуги.

У віковій групі понад 60 років як чоловіки, так і жінки борються з використанням Інтернету. У них часто виникають проблеми з вибором відповідного обладнання та програмного забезпечення, а також регулярного технічного обслуговування,

– висловилася Джая Балу, директорка з безпеки Avast.

Водночас 20% людей, які сьогодні не довіряють Інтернету, готові змінити свою думку, якщо хтось допоможе їм розібратися у всіх незрозумілих складнощах. Люди поважного віку часто відзначали, що могли б використовувати Інтернет, якби хтось їх навчив (43% були б раді, якби це робили рідні або близькі друзі).

Для порівняння, найбільшими прихильниками онлайн-активності є представники старшого покоління у Великій Британії, Японії та Новій Зеландії. А ще менше, ніж у Чехії, люди у віці понад 50 років використовують Інтернет у Бразилії, Франції, Мексиці та Іспанії.

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