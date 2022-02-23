Скільки жінок в Польщі виступають за обов'язкову військову службу: несподівана статистика

Майже половина жительок Польщі підтримують обов'язкову військову службу. Чоловіків, які погоджуються з цією ідеєю, в республіці значно менше.

Такі результати показало опитування, проведене науково-дослідним інститутом IBRiS. До слова, обов'язкову військову службу було скасовано у Польщі на початку 2010 року.

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Скільки жителів Польщі підтримують обов'язкову військову службу

Тему повернення обов'язкової військової служби вважають актуальною 43,8% жителів Польщі. Водночас 52,2% поляків виступили проти такого рішення.

Відновлення обов'язкової військової служби в республіці більше підтримують жінки. Так, 49% респонденток дали позитивну відповідь на пряме питання про те, чи повинна Польща повернути обов'язкову військову службу. Для порівняння, активних в цьому плані чоловіків було 39%.

Серед всіх опитаних категоричну налаштованість проти обов'язкової військової служби продемонстрували 32,3% учасників дослідження. Також 20,2% респондентів заявили, що вони скоріше проти, ніж за. Ще 3,7% поляків забажали утриматися від відповіді.

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