Скільки зарплат у Польщі видають у конвертах: цифри, які здивують

Працедавці пропонують підлеглим отримувати зароблені гроші у конвертах, щоб зменшити податкове навантаження. Згідно з повідомленням Польського економічного інституту, 1,4 мільйона працівників у Польщі отримують зарплату таким чином. Це зумовлює негативні наслідки.

Державний сектор втрачає 17 мільярдів злотих (близько 124 мільярди гривень) на рік через те, що компанії не сплачують податки за своїх працівників. Найбільше зловживають виплатою "на руки" невеликі підприємства сфери обслуговування.

Цікаво Скільки заробляють касири у Польщі: зарплати продавців популярних супермаркетів

Наслідки

Виплачування заробітних плат готівкою насамперед спричиняє порушення державних фінансів, пов'язане з ПДВ. Тобто, соціальний захист працівників знижується.

На неофіційну частину заробітної плати не сплачуються внески. Як результат, деякі виплати, наприклад, у зв'язку з хворобою та вагітністю і пологами, а також майбутні пенсії працівників, занижуються,

– пояснив Якуб Савульський, керівник групи макроекономіки Польського економічного інституту.

Страждають, на думку експертів, і самі підприємства через нечесну конкуренцію на ринку.

Де видають зарплату готівкою

Розрахунки PIE, представлені у звіті Польського економічного інституту, показують, що приблизно 6% усіх зарплат у Польщі виплачуються поза офіційними документами. Здебільшого це спостерігається на мікропідприємствах (до 10 працівників), де 31% людей отримують частину винагороди готівкою.

Найчастіше заробітну плату "на руки" виплачують працівникам підприємств громадського харчування, відпочинку та розваг. Це явище також поширене у сферах будівництва та торгівлі.

Передумови

Якщо наслідки виплати доходів працівників готівкою є такими негативними, то чому підприємці продовжують займатися подібним шахрайством? Причина – високі ставки податків при низьких зарплатах.

Як пояснив пан Савульський, хоча податковий клин для середньої та високої заробітної плати в Польщі є помірним у порівнянні з іншими країнами, для людей, які заробляють вдвічі менше середньої заробітної плати, він становить майже 40%, що є шостим результатом серед 36 країн ОЕСР.

У мікрокомпаніях, де оплата є найпоширенішою, це може бути пов'язано здебільшого з менш офіційними відносинами між працівником та роботодавцем. Тобто, у малих компаніях, де всі працівники один одного добре знають, є високий рівень довіри, і керівник впевнений у тому, що підлеглі не викажуть його протизаконні дії. До того ж малі підприємства більше потребують заощаджень.

Діяльність мікропідприємств є більш трудомісткою, ніж великих підприємств, тому потенційна економія, яка виникає в результаті оплат у конвертах, важливіша для фінансового результату малих підприємств,

– додав Якуб Савульський.

6% зарплат в Польщі видаються "на руки" / Фото Unsplash