Государственный сектор теряет 17 миллиардов злотых (около 124 миллиардов гривен) в год из-за того, что компании не платят налоги за своих работников. Больше всего злоупотребляют выплатой "на руки" небольшие предприятия сферы обслуживания.
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Последствия
Выплачивание заработных плат наличными прежде всего ведет к нарушению государственных финансов, что связанно с НДС. То есть, социальная защита работников снижается.
На неофициальную часть заработной платы не уплачиваются взносы. Как результат, некоторые выплаты, например, в связи с болезнью и беременностью и родами, а также будущие пенсии работников, занижаются,
– пояснил Якуб Савульський, руководитель группы макроэкономики Польского экономического института.
Страдают, по мнению экспертов, и сами предприятия через нечестную конкуренцию на рынке.
Где выдают зарплату наличными
Расчеты PIE, представленные в отчете Польского экономического института, показывают, что примерно 6% всех зарплат в Польше выплачиваются вне официальных документов. В основном это наблюдается на микропредприятиях (до 10 работников), где 31% людей получают часть вознаграждения наличными.
Чаще всего заработную плату "на руки" выплачивают работникам предприятий общественного питания, отдыха и развлечений. Это явление также распространено в сферах строительства и торговли.
Предпосылки
Если последствия выплаты доходов работников наличными являются отрицательными, то почему предприниматели продолжают заниматься подобным мошенничеством? Причина –высокие ставки налогов при низких зарплатах.
Как пояснил господин Савульський, хотя налоговый клин для средней и высокой заработной платы в Польше является умеренным по сравнению с другими странами, для людей, которые зарабатывают вдвое меньше средней заработной платы, он составляет почти 40%, что является шестым результатом среди 36 стран ОЭСР.
В микропредприятиях, где оплата в конвертах является самой распространенной, это может быть связано в основном с менее официальными отношениями между работником и работодателем. То есть, в малых компаниях, где все работники друг друга хорошо знают, есть высокий уровень доверия, и руководитель уверен в том, что подчиненные не выдадут его противозаконные действия. К тому же малые предприятия больше нуждаются в сбережениях.
Деятельность микропредприятий является более трудоемкой, чем крупных предприятий, так что потенциальная экономия, которая возникает в результате оплат в конвертах, важнее для финансового результата малых предприятий,
– добавил Якуб Савульський.
6% зарплат в Польше выдаются «на руки» / Фото Unsplash