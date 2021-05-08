Государственный сектор теряет 17 миллиардов злотых (около 124 миллиардов гривен) в год из-за того, что компании не платят налоги за своих работников. Больше всего злоупотребляют выплатой "на руки" небольшие предприятия сферы обслуживания.

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Последствия

Выплачивание заработных плат наличными прежде всего ведет к нарушению государственных финансов, что связанно с НДС. То есть, социальная защита работников снижается.

На неофициальную часть заработной платы не уплачиваются взносы. Как результат, некоторые выплаты, например, в связи с болезнью и беременностью и родами, а также будущие пенсии работников, занижаются,

– пояснил Якуб Савульський, руководитель группы макроэкономики Польского экономического института.

Страдают, по мнению экспертов, и сами предприятия через нечестную конкуренцию на рынке.

Где выдают зарплату наличными

Расчеты PIE, представленные в отчете Польского экономического института , показывают, что примерно 6% всех зарплат в Польше выплачиваются вне официальных документов. В основном это наблюдается на микропредприятиях (до 10 работников), где 31% людей получают часть вознаграждения наличными.

Чаще всего заработную плату " на руки " выплачивают работникам предприятий общественного питания, отдыха и развлечений . Это явление также распространено в сферах строительства и торговли.

Предпосылки

Если последствия выплаты доходов работников наличными являются отрицательными, то почему предприниматели продолжают заниматься подобным мошенничеством? Причина – высокие ставки налогов при низких зарплатах .

Как пояснил господин Савульський, хотя налоговый клин для средней и высокой заработной платы в Польше является умеренным по сравнению с другими странами, для людей, которые зарабатывают вдвое меньше средней заработной платы, он составляет почти 40%, что является шестым результатом среди 36 стран ОЭСР.

В микропредприятиях , где оплата в конвертах является самой распространенной, это может быть связано в основном с менее официальными отношениями между работником и работодателем. То есть, в малых компаниях, где все работники друг друга хорошо знают, есть высокий уровень доверия , и руководитель уверен в том, что подчиненные не выдадут его противозаконные действия. К тому же малые предприятия больше нуждаются в сбережениях.

Деятельность микропредприятий является более трудоемкой, чем крупных предприятий, так что потенциальная экономия, которая возникает в результате оплат в конвертах, важнее для финансового результата малых предприятий,

– добавил Якуб Савульський.