Скільки заробляють покоївки в Україні та за кордоном: актуальне порівняння

Покоївка у сучасному світі – дуже затребувана професія. Адже чистота у закладах розміщення – це чи не головний критерій вибору місця тимчасового проживання. Тому робота покоївки є дуже важливою для готелів та хостелів. Та чи достатньо оцінюють таку працю у грошовому еквіваленті?

Щоб отримати відповідь на це питання, Закордон 24 проаналізував вакансії на популярних платформах для пошуку роботи. Попри те, що туристична і готельно-ресторанна галузі зазнали економічних втрат під час пандемії, для покоївок зараз є багато відкритих вакансій.

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Скільки заробляють покоївки в Україні

За даними порталу Work.ua в середньому покоївка в Україні заробляє 9 400 гривень на місяць. Найбільші доходи представники цієї професії отримують у столиці (в середньому 11 000 гривень). У трійку лідерів по зарплатах для покоївок увійшли також Дніпро (8 500 гривень) і Львів (7 500 гривень).

Скільки заробляють покоївки в українських містах / Зображення Work.ua

Деякі готелі у Буковелі, Одесі та інших популярних курортних зонах публікують вакансії, у яких обіцяють покоївкам від 15 000 гривень на місяць (від 500 гривень в день). Але наголошують, що розглядають кандидатів виключно з досвідом роботи (від 2 років).

Що стосується вимог, то майже у кожному випадку шукають жінку до 50 років, фізично здорову та охайну.

За інформацією сервісу Trud, станом на 26 серпня за професією покоївка в Україні відкрито 482 вакансії. При цьому для 23,4% відкритих вакансій роботодавці вказали заробітну плату в розмірі понад 7 600 гривень, 19,5% оголошень анонсують зарплатню у сумі від 9 300 гривень на місяць і 18,3% роботодавців можуть запропонувати кандидату близько 5 900 гривень.

Скільки отримують покоївки за кордоном

На порталах для пошуку роботи покоївок найчастіше шукають для готелів у таких країнах:

Польща;

Чехія;

Німеччина;

Італія.

У Польщі відповідальним за чистоту у номерах пропонують близько 25 000 гривень. При цьому у більшості вакансій досвід роботи не має значення. Житлом, як правило, забезпечують, або обіцяють виплатити компенсацію у фіксованій сумі (наприклад, 600 злотих на місяць).

У Чехії покоївка за аналогічних умов роботи може отримувати близько 32 000 гривень (1 000 євро) на місяць.

В Італії покоївкам готові платити в середньому 40 000 гривень, в Німеччині – 45 000 гривень щомісяця. Але таких пропозицій роботи є значно менше, ніж в Польщі та Чехії. І це не єдина причина, чому трудові мігранти з України частіше обирають Польщу та Чехію, ніж інші країни. Річ у тому, що для працевлаштування у, наприклад, Німеччині здебільшого потрібне мінімальне знання іноземної мови.

Жінки до 45 років, по польським візам (запрошення робимо за тиждень), з мінімальним розумінням англійської та німецької мови,

– йдеться у вимогах однієї з вакансій, розміщених на сайті jooble.org.

Попри все, ці узагальнення є суб'єктивними. Не секрет, що на заробітки покоївок значною мірою впливають чайові, які залишають гості. Також багато залежить від внутрішньої політики готелю і лояльності керівництва. Сумлінність роботи покоївок перевіряють адміністратори. Інколи вони можуть штрафувати працівниць за недбале виконання обов'язків. Обсяг та складність роботи теж мають значення.

Як наслідок, сума, зазначена у вакансії, може суттєво відрізнятися від тієї, яку людина отримає за свою роботу у кінцевому результаті.