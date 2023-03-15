Скільки заробляють лікарі в Польщі

Як виявилося, у середньомісячних заробітках лікарів за окремими спеціальностями є значні відмінності. Середня зарплата польських лікарів становить 6,5 тисяч злотих на місяць.

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Окрім спеціалізації, оплата праці лікарів також залежить від:

місце роботи;

посади;

кількість додаткових змін;

вид договору;

зайнятість у приватному чи державному секторі.

В яких містах найбільші зарплати в медиків

Сімейний лікар заробляє в середньому 10 тисяч злотих на місяць. Найвищі ставки в 2022 році, за статистикою спільноти, пропонувалися в Малопольському воєводстві (209,43 злотих брутто на годину). Найнижчі – у Свентокшиському (136,67 злотих) та Підляському (137,50 злотих) воєводствах. Чим більше місто, яке є столицею воєводства, тим більше шансів отримати кращу ставку, що пояснюється вищим попитом.

За минулий рік найвищими оплачуваними фахівцями були ендокринологи, ревматологи, дерматологи та ЛОРи. Найнижчі ставки пропонувалися спеціалістам паліативної медицини, сімейної медицини, педіатрії та невідкладної медичної допомоги.