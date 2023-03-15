Сколько зарабатывают врачи в Польше

Как оказалось, в среднемесячных заработках врачей по отдельным специальностям есть значительные отличия. Средняя зарплата польских врачей составляет 6,5 тысячи злотых в месяц.

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Кроме специализации, оплата труда врачей также зависит от:

место работы;

должности;

количество дополнительных изменений;

вид договора;

занятость в частном или государственном секторе.

В каких городах самые большие зарплаты у медиков

Семейный врач получает в среднем 10 тысяч злотых в месяц. Высокие ставки в 2022 году, по статистике сообщества, предлагались в Малопольском воеводстве (209,43 злотых брутто в час). Самые низкие – в Свентокшиском (136,67 злотых) и Подлясском (137,50 злотых) воеводствах. Чем больше город, который является столицей воеводства, тем больше шансов получить лучшую ставку, что объясняется более высоким спросом.

За прошлый год самыми высокими оплачиваемыми специалистами были эндокринологи, ревматологи, дерматологи и ЛОРы. Самые низкие ставки предлагались специалистам паллиативной медицины, семейной медицины, педиатрии и неотложной медицинской помощи.