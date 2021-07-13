Скільки заробляють далекобійники у Польщі

У Польщі за час пандемії далекобійники почали заробляти на 5% менше. Проте, це все одно непогані доходи, якщо порівнювати із показником середньої заробітної плати у країні.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного Польським інститутом автомобільного транспорту (PITD). Для вибірки було обрано 1,2 тисячі водіїв.

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Доходи далекобійників у Польщі

Результати дослідження показали, що середня чиста зарплата водіїв вантажного транспорту у 2020 році склала 6 тисяч злотих (понад 1,3 тисячі євро), що на 5% менше, ніж у 2019 році.

При цьому, за даними Центрального статистичного управління країни (GUS), середня чиста зарплата в Польщі у 2020 році склала приблизно 3,7 тисячі злотих (825 євро). Це на 5,1% більше, ніж у попередньому році.

Таким чином, у порівнянні із середнім показником по країні, далекобійники у Польщі заробляють цілком пристойно, вважають експерти.

Минулого року найвищі заробітки були у водіїв-міжнародників, які працюють на східному напрямку. Їхня зарплата становила 6,7 тисячі злотих (1,5 тисячі євро) і була на 250 злотих (55 євро) вища, ніж у водіїв, котрі займаються доставленням вантажів у країни ЄС.

Заробітна плата далекобійників, які перевозять товари всередині Польщі, склала 5 тисяч злотих (1,1 тисячі євро).

Зараз найбільшу групу (26,3%) у Польщі складають водії, які заробляють від 6 до 7 тисяч злотих (1,3 − 1,5 тисячі євро) нетто за місяць.

Водії автобусів отримують в середньому 4,6 тисячі злотих (1 тисячу євро).

Понад 7 тисяч злотих (1,5 тисячі євро) заробляє майже кожен четвертий водій сорокатонних вантажівок на міжнародних перевезеннях.

Цікаво, що водії, які працюють за системою 4/1 мають більші доходи. Вони заробляють близько 7,5 тисяч злотих (1,6 тисячі євро) за місяць. Для порівняння, водії, які працюють з понеділка по п'ятницю, мають до 6,2 тисячі злотих (1,37 тисячі євро) за місяць.