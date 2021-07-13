Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Польским институтом автомобильного транспорта (PITD) . В ыборку составили 1,2 тысячи водителей.

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Доходы дальнобойщиков в Польше

Результаты исследования показали, что средняя чистая зарплата водителей грузового транспорта в 2020 году составила 6 тысяч злотых (более 1,3 тысячи евро), что на 5% меньше, чем в 2019 году.

При этом, по данным Центрального статистического управления страны (GUS), средняя чистая зарплата в Польше в 2020 году составила примерно 3,7 тысячи злотых (825 евро). Это на 5,1% больше, чем в предыдущем году.

Таким образом, по сравнению со средним показателем по стране, дальнобойщики в Польше зарабатывают вполне прилично, считают эксперты.

В прошлом году самые высокие заработки были у водителей-международников, работающих на восточном направлении. Их зарплата составила 6,7 тысячи злотых (1,5 тысячи евро) и была на 250 злотых (55 евро) выше, чем у водителей, занимающихся доставкой грузов в страны ЕС.

Заработная плата дальнобойщиков, которые перевозят товары внутри Польши, составила 5 тысяч злотых (1,1 тысячи евро).

Сейчас самую большую группу (26,3%) в Польше составляют водители, которые зарабатывают от 6 до 7 тысяч злотых (1,3 – 1,5 тысячи евро) нетто в месяц.

Водители автобусов получают в среднем 4,6 тысячи злотых (1 тысячу евро).

Более 7 тысяч злотых (1,5 тысячи евро) зарабатывает почти каждый четвертый водитель сорокатонн ы х грузовиков на международных перевозках.

Интересно, что водители, которые работают по системе 4/1 получают больше. Они зарабатывают около 7,5 тысячи злотых (1,6 тысячи евро) в месяц. Для сравнения, водители, которые работают с понедельника по пятницу, имеют до 6,2 тысячи злотых (1,37 тысячи евро) в месяц.