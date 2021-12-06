Про це говорять результати опитування, проведеного компанією ОТТО Work Force. В ньому взяли участь понад 500 трудових мігрантів з України.

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Результати опитування

Опитані заробітчани розповіли, що заощаджують не лише на житлових витратах. Наприклад, 39% українців заявили, що вони витрачають у Польщі щомісяця на харчування від 400 до 600 злотих (від 2 685 до 4 026 гривень).

Ще скромнішу суму (менше, ніж 400 злотих) витрачають 7% респондентів.

Також 35% трудових мігрантів зізналися, що "проїдають" від 600 до 800 злотих (приблизно від 4 026 до 5 368 гривень) на місяць.

Лише 19% опитаних розповіли, що можуть собі дозволили витрачати на їжу понад 800 злотих (більше, ніж 5 368 гривень) щомісяця.

Для 71% працівників з України витрати на їжу є головними видатками, бо роботодавці забезпечують їх житлом. Серед тих, хто шукав житло самотужки, 15% платять за оренду не більше як 400 злотих (2 685 гривень) на місяць. Ще 8% респондентів витрачають на оренду до 600 злотих (до 4 026 гривень) на місяць.

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