Пандемия многих заставила прибегнуть к экономии. Это касается и украинцев, проживающих за рубежом. На сайте Национального банка Украины есть информация о том, что объем импорта услуг украинских иммигрантов за 2020 год оценен в 4 638 миллиардов долларов. В 2019 году этот показатель составлял 8 517 миллиардов долларов.

Это означает, что за время пандемии расходы украинцев были в 1,8 раза меньше , чем в год перед тем. Национальный банк Украины прогнозирует улучшение результатов в 2021 году.

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Сколько было тех, кто выезжал

Национальный банк Украины ссылается на информацию от Государственной таможенной службы Украины. По ее данным, в 2020 году за границу выезжали 11 252 миллионов граждан Украины и 3 377 миллионов иностранных граждан .

Для сравнения, за 2019 год число тех, кто выезжал, составило 29 346 миллионов среди украинцев и 13 707 миллионов – среди иностранцев.

Расходы за 2020 и 2019 годы

В 2020 годе сумма расходов иностранных туристов в Украине составила 374 миллионов долларов . Год перед тем иностранные туристы потратили здесь 1 607 миллиардов долларов.

Сумма расходов иностранных туристов в Украине в 2020 году на 1233 миллионов долларов меньше, чем в 2019 году / Фото Unsplash

Прогнозы на 2021 год