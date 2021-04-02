Украинцы за рубежом тратили вдвое меньше в год пандемии: цифры
Пандемия многих заставила прибегнуть к экономии. Это касается и украинцев, проживающих за рубежом. На сайте Национального банка Украины есть информация о том, что объем импорта услуг украинских иммигрантов за 2020 год оценен в 4 638 миллиардов долларов. В 2019 году этот показатель составлял 8 517 миллиардов долларов.
Источник:РБК-Украина
Это означает, что за время пандемии расходы украинцев были в 1,8 раза меньше, чем в год перед тем. Национальный банк Украины прогнозирует улучшение результатов в 2021 году.
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Сколько было тех, кто выезжал
Национальный банк Украины ссылается на информацию от Государственной таможенной службы Украины. По ее данным, в 2020 году за границу выезжали 11 252 миллионов граждан Украины и 3 377 миллионов иностранных граждан.
Расходы за 2020 и 2019 годы
В 2020 годе сумма расходов иностранных туристов в Украине составила 374 миллионов долларов. Год перед тем иностранные туристы потратили здесь 1 607 миллиардов долларов.
Сумма расходов иностранных туристов в Украине в 2020 году на 1233 миллионов долларов меньше, чем в 2019 году / Фото Unsplash
Прогнозы на 2021 год
Национальный банк Украины предусматривает рост расходов украинцев за рубежом в 2021 году. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий. По его словам, в 2022 году показатели расходов украинцев за рубежом будут такие же, как во времена до пандемии, благодаря восстановлению экономики стран, где работают трудовые мигранты, и упрощению условий пересечения границ после вероятного смягчения карантина.
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