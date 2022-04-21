Скільки відсотків чехів й надалі схвалюють допомогу біженцям з України

Уже впродовж майже двох місяців Чехія приймає біженців з України, які рятуються від війни. Опитування показало, яка частина жителів цієї країни залишається солідарною з українцями.

Згідно з даними STEM, більшість населення Чехії висловлює підтримку українському народові та тим громадянам України, які опинилися в їхній країні через повномасштабну війну. Крім цього, чехи виступають за санкції проти Росії.

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Результати опитування у цифрах

Допомогу біженцям з України схвалюють 64% населення.

70% людей підтримують те, що Чехія приймає українців.

5% чехів вважають, що їхня країна недостатньо допомагає громадянам України.

41% думає, що Чехія надає гідну підтримку.

42% респондентів заявили, що допомога Чехії надмірна.

Люди переважно стурбовані ослабленням соціального захисту (70%).

21% людей виступають за запровадження найжорсткіших санкцій проти Росії, не зважаючи на наслідки.

На думку 60% населення, під час ухвалення санкцій необхідно враховувати вплив на громадян.

Сьогоднішні дані показують, що "героїчна" фаза реакції чеського суспільства на прибуття українських біженок та біженців добігає кінця. Після сильного емоційного початкового піднесення у багатьох громадян Чехії приходить усвідомлення того, що перебування українців буде тривалішим і складнішим,

— йдеться у дослідженні агенства.

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