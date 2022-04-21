Согласно данным STEM, большинство населения Чехии выражает поддержку украинскому народу и тем гражданам Украины, которые оказались в их стране из-за полномасштабной войны. Кроме того, чехи выступают за санкции против России.

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Результаты опроса в цифрах

Помощь беженцам из Украины одобряют 64% населения.

70% людей поддерживают, что Чехия принимает украинцев.

5% чехов считают, что страна недостаточно помогает гражданам Украины.

41% полагает, что Чехия оказывает достойную поддержку.

42% респондентов заявили, что помощь Чехии чрезмерна.

Люди преимущественно озабочены ослаблением социальной защиты – 70%.

– 21% людей выступают за введение жесточайших санкций против России, несмотря на последствия.

По мнению 60% населения, при принятии санкций нужно учесть влияние на людей.

Сегодняшние данные показывают, что "героическая" фаза реакции чешского общества на прибытие украинских беженцев подходит к концу. После сильного эмоционального первоначального подъема у многих граждан Чехии приходит осознание того, что пребывание украинцев будет более продолжительным и сложным,

– говорится в исследовании агентства.