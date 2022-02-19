Скільки українців платять страхові внески у Поморському воєводстві: нові дані

У Польщі підрахували, скільки іноземців зареєстровано у Поморському воєводстві у Польщі. Найбільше там – емігрантів саме з України.

Мовиться про тих іноземців, які сплачують внески до ZUS. Це – польська державна організація, відповідальна за питання соціального страхування.

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Скільки іноземців у Поморському воєводстві

Станом на кінець грудня 2021 року в системі соціального страхування було зареєстровано майже 40 тисяч українців у Поморському воєводстві – у відділеннях ZUS у Гданську та Слупську.

Для порівняння: білорусів – майже 4,5 тисячі, грузинів – близько 1,2, росіян – стільки ж, громадян Молдови – понад 1 тисяча. Загалом страхові внески вносять громадяни понад 100 країн.

У системі соціального страхування Поморського воєводства внесено 54 тисячі іноземців: у Гданську – близько47 100, у Слупську – майже 6 900.

Варто зауважити, що загалом у Поморському воєводстві може проживати й більше українців. Адже деякі можуть працювати нелегально або на умовах, які не передбачають сплати страхових внесків до ZUS.

Кілька фактів про Поморське воєводство

Розташоване на півночі Польщі. Центром і найбільшим містом є Гданськ. Поморське воєводство включає 16 повітів та 4 міста на правах повіту.

Поморське воєводство включає 16 повітів та 4 міста на правах повіту. Інші міста з понад 40-тисячним населенням: Ґдиня, Слупськ, Тчев, Староґард-Ґданський, Вейхерово, Румя, Мальборк, Квідзин.

з понад 40-тисячним населенням: Ґдиня, Слупськ, Тчев, Староґард-Ґданський, Вейхерово, Румя, Мальборк, Квідзин. ​Воно межує з Західнопоморським, Великопольським, Куявсько-Поморським воєводствами, Вармінсько-Мазурським воєводствами та Калінінградською областю Росії.

Поморське воєводство у Польщі: дивіться на карті

Іноземці у Польщі

Як повідомили у Департаменті в справах іноземців у 2021 році дійсні посвідки на проживання у Польщі мали 457 тисяч іноземців, понад половина з них – українці (244 тисячі).

Довідка. Цей показник не включає даних про осіб, які тимчасово перебувають у Польщі по безвізу чи з візою, або які є громадянами країн-членів ЄС.