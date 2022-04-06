За понад 40 днів війни кордон з Польщею перетнуло майже 2,5 мільйона українців через злочинні воєнні дії Росії. Звісно, не всі зупиняються у країні, але переважна більшість тих, хто вирішив залишитися на території Польщі, подаються на отримання номера PESEL.

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Що таке номер PESEL та для чого він потрібен?

PESEL розшифровується як Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (Універсальна електронна система реєстрації населення). Словом, це аналог ідентифікаційного номера в Україні. Без цього 11-значного номера неможливо влаштуватися на роботу та записати дитину в садок чи школу, а ще він значно спрощує отримання медичної допомоги й інших процедур.

Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Павло Шефернакер повідомив, що, як він переконаний, на сьогодні в країні проживають 1,5 мільйона біженців з України. З них уже понад 600 тисяч осіб отримали номери PESEL (ідентифікаційний номер фізичної особи).

Ми бачимо, що за останні два тижні понад 600 тисяч людей були зареєстровані у базі даних PESEL. Це означає, що це – люди, які хочуть залишитися тут довше, – зазначив польський чиновник.