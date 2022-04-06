За более чем 40 дней войны границу с Польшей пересекли почти 2,5 миллиона украинцев из-за преступных военных действий России. Конечно, не все останавливаются в стране, но большинство тех, кто решил остаться на территории Польши, подаются на получение номера PESEL.

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Что такое номер PESEL и зачем он нужен?

PESEL расшифровывается как Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (Универсальная электронная система регистрации населения). Словом, это аналог идентификационного номера в Украине. Без этого 11-значного номера невозможно устроиться на работу и записать ребенка в садик или школу, а также он значительно упрощает получение медицинской помощи и других процедур.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер сообщил, что, по его убеждению, на сегодня в стране проживают 1,5 миллиона беженцев из Украины. Из них уже более 600 тысяч получили номера PESEL (идентификационный номер физического лица).