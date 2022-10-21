Скільки українців в Польщі отримали номер PESEL з позначкою UKR та що вона означає

По перетину кордону з Польщею після 24 лютого, деякі українці попрямували далі, але більша частина біженців залишилася на території сусідньої країни, подавшись на отримання номер PESEL. Скільки ж зараз налічується таких громадян України за кордоном?

Скільки біженців з України отримали номер PESEL UKR

Так, як повідомив прессекретар Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк, відповідно до закону "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави" майже 1,4 мільйона українців та членів їхніх сімей отримали номери PESEL UKR. Це підтверджує їхній тимчасовий захист у Польщі.

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Закон передбачає присвоєння номера PESEL громадянам України, а також їхнім чоловікам / дружинам та найближчим родичам (за наявності Карти поляка).

Вважається, що ці люди користуються тимчасовим захистом відповідно до імплементаційного рішення Ради ЄС, яке констатує існування масового припливу переміщених осіб з України,

– сказав Якуб Дудзяк.

Що таке PESEL UKR

Податися на оформлення польського ідентифікаційного номера PESEL з позначкою UKR можуть усі громадяни України (або їхні чоловіки / дружини), які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року і не мають карти побиту, карти сталого побиту, карти резидента чи статусу біженця.

Важливо розуміти, що українці, які в`їхали до Польщі після початку повномасштабної російсько-української війни не отримують автоматично PESEL UKR. Для цього необхідно звернутись до відповідного органу за місцем свого проживання, надати фото, документ з фото, що підтверджує особу (у випадку відсутності – декларацію), а також здати на місці відбитки пальців.

Які переваги дає PESEL UKR