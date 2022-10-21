Сколько беженцев из Украины получили номер PESEL UKR

Так, как сообщил пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, согласно закону "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства" почти 1,4 миллиона украинцев и членов их семей получили номера PESEL UKR . Это подтверждает их временную защиту в Польше.

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Закон предусматривает присвоение номера PESEL гражданам Украины, а также их мужьям / женам и ближайшим родственникам (при наличии Карты поляка).

Считается, что эти люди пользуются временной защитой в соответствии с имплементационным решением Совета ЕС, которое констатирует существование массового притока перемещенных лиц из Украины,

– сказал Якуб Дудзяк.

Что такое PESEL UKR

Податься на оформление польского идентификационного номера PESEL с отметкой UKR могут все граждане Украины (или их мужья / жены), прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года и не имеющие карты побыту, карты сталого побыту, карты резидента или статуса беженца.

Важно понимать, что уехавшие в Польшу украинцы после начала полномасштабной российско-украинской войны не получают автоматически PESEL UKR. Для этого необходимо обратиться в соответствующий орган по месту жительства, предоставить фото, документ с фото, подтверждающий личность (в случае отсутствия – декларацию), а также сдать на месте отпечатки пальцев.

Какие преимущества дает PESEL UKR