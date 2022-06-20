Скільки українців отримали статус захисту в Європі від 24 лютого

З початку повномасштабної російсько-української війни мільйони громадян України виїхали за межі країни у пошуках прихистку. Читайте далі, яка частина з них уже отримала статус тимчасового захисту в європейських державах.

Так, з 24 лютого Європа відкрила свої кордони для українців, які ринули в сусідні країни, рятуючись від війни. За усі ці майже 120 днів збройного конфлікту найбільше біженців попрямували до Польщі.

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І саме в цій країні зареєстровано найбільше осіб з українським громадянством, які отримали статус тимчасового захисту. Йдеться про 1 мільйон 169,5 тисяч українців. Додамо, що до 18 червня поточного року до Польщі прибуло 4,166 мільйона осіб, а в Україну вернулися 2,195 мільйона.

Крім цього, біженці з України зупиняються також в Німеччині та Чехії. У цих країнах надано статус тимчасового захисту 641,39 тисячі та 373,82 тисячі українцям відповідно.

Скільком українцям надали статус тимчасового захисту в різних країнах Європи

Польща – майже 1,170 мільйона осіб;

Німеччина – 641,39 тисячі осіб;

Чехія – 373,82 тисячі осіб;

Іспанія – 119,74 тисячі осіб;

Франція – 87,97 тисячі осіб;

Словаччина – 78,11 тисячі осіб;

Австрія – 71,83 тисячі осіб;

Великобританія – 70,5 тисячі осіб;

Нідерланди – 64,48 тисячі осіб;

Швейцарія – 55,92 тисячі осіб.

Загалом, за даними ООН на 16 червня 2022 року, з України від 24 лютого поточного року виїхало 7,704 мільйона. З них 2,559 мільйона українців повернулися додому, а 3,407 мільйона біженців отримали статус тимчасового захисту в Європі.

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