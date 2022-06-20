Так, с 24 февраля Европа открыла свои границы для украинцев, ринувшихся в соседние страны, спасаясь от войны. За все эти почти 120 дней вооруженного конфликта больше всего беженцев направились в Польшу .

И еще Как украинцам оформить бизнес в Польше: два сценария начала своего дела за границей

И именно в этой стране зарегистрировано больше всего лиц с украинским гражданством, получивших статус временной защиты. Речь идет об 1 миллионе 169,5 тысячи украинцев. До 18 июня текущего года в Польшу прибыло 4,166 миллиона человек, а в Украину вернулись 2,195 миллиона.

Кроме того, беженцы из Украины останавливаются также в Германии и Чехии. В этих странах предоставлен статус временной защиты 641,39 тысячи и 373,82 тысячи украинцам соответственно.

Сколько украинцам предоставили статус временной защиты в разных странах Европы

Польша – около 1,170 миллиона человек;

Германия – 641,39 тысячи человек;

Чехия – 373,82 тысячи человек;

Испания – 119,74 тысячи человек;

Франция – 87,97 тысячи человек;

Словакия – 78,11 тысячи человек;

Австрия – 71,83 тысячи человек;

Великобритания – 70,5 тысячи человек;

Нидерланды – 64,48 тысячи человек;

Швейцария – 55,92 тысячи человек.

В целом, по данным ООН на 16 июня 2022 года, из Украины от 24 февраля текущего года выехало 7,704 миллиона. Из них 2,559 миллиона украинцев вернулись домой, а 3,407 миллиона беженцев получили статус временной защиты в Европе.