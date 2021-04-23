Скільки українців отримали дозвіл на проживання у Польщі у першому кварталі 2021: цифри

Число іноземців, які мають чинні посвідки на проживання в Польщі, зросло майже на 5 відсотків за перший квартал 2021 року. Найбільшу кількість дозволів на проживання у Польщі отримали громадяни України, Білорусі та Грузії. Детальніше – далі у статті.

На початку квітня 2021 року необхідні документи мали 478,5 тисяч осіб. Наведені дані не враховують осіб, які тимчасово перебувають у Польщі на умовах безвізу або на підставі віз. Також до уваги не бралися дозволи на тимчасове проживання, термін дії яких тимчасово продовжений через введення епідемічної загрози та епідемічного стану.

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Цифри

478,5 тисяч іноземців, які мали чинні дозволи на проживання станом на 1 квітня 2021 року, розподілені за національностями таким чином:

З України – 261 тисяча осіб;

З Білорусі – 30,5 тисяч осіб;

З Німеччини – 20,2 тисячі осіб;

З Росії – 12,9 тисячі осіб;

З В'єтнаму – 10,8 тисячі осіб;

З Індії – 10,3 тисячі осіб;

З Італії – ​​8,5 тисяч осіб;

З Грузії – 8,4 тисячі осіб;

З Китаю – 6,9 тисячі осіб;

З Великобританії – 6,5 тисяч осіб.

У першому кварталі 2021 року кількість іноземців, що мають чинні посвідки на проживання, зросла на 21 тисячу осіб. Найбільший приріст стосувався громадян таких країн:

Україна – на 16,8 тисячі людей;

Білорусь – на 1,8 тисячі людей;

Грузія – на 0,5 тисячі людей.

Більшість іноземців мають дозвіл на тимчасове проживання (до 3 років). За перший квартал кількість людей, що мають документи такого типу, зросла з 18,6 тисячі до 291 тисячі осіб. Водночас група іноземців, що мають право на постійне проживання, зросла з 81,6 тисячі до 83,7 тисячі осіб.

Найпопулярнішими воєводствами є: Мазовецьке (124,1 тисячі жителів), Малопольське (57,7 тисячі жителів), Великопольське (43,5 тисячі жителів) та Нижня Сілезія (39 тисяч жителів).



У Польщі зросла кількість іноземців, які отримали дозвіл на проживання / Фото Unsplash