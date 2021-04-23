Сколько украинцев получили разрешение на жительство в Польше в первом квартале 2021: цифры
Число иностранцев, которые имеют действующие разрешение на жительство в Польше, возросло почти на 5 процентов за первый квартал 2021 года. Наибольшее количество разрешений на жительство в Польше получили граждане Украины, Беларуси и Грузии. Подробнее – далее в статье.
Источник:udsc.gov.pl
В начале апреля 2021 года необходимые документы имели 478,5 тысячи человек. Данные не учитывают лиц, временно находящихся в Польше на условиях безвизов или на основании виз. Также во внимание не принимались разрешения на временное проживание, срок действия которых временно продлен из-за введения эпидемической угрозы и эпидемического состояния.
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Цифры
478,5 тысячи иностранцев, которые имели действующие разрешения на проживание по состоянию на 1 апреля 2021 года, распределены по национальностям таким образом:
- Из Украины – 261 тысяч человек;
- Из Беларуси – 30,5 тысяч человек;
- Из Германии – 20,2 тысяч человек;
- Из России – 12,9 тысячи человек;
- С Вьетнама – 10,8 тысяч человек;
- Из Индии – 10,3 тысяч человек;
- Из Италии – 8,5 тысячи человек;
- Из Грузии – 8,4 тысячи человек;
- Из Китая – 6,9 тысячи человек;
- Из Великобритании – 6,5 тысячи человек.
В первом квартале 2021 года количество иностранцев, имеющих действующие разрешения на жительство, выросло на 21 тысячу человек. Наибольший прирост касался граждан следующих стран:
- Украина – на 16,8 тысячи человек;
- Беларусь – на 1,8 тысячи человек;
- Грузия – на 0,5 тысячи человек.
Большинство иностранцев имеют разрешение на временное проживание (до 3 лет). За первый квартал количество людей, имеющих документы такого типа, выросла с 18,6 тысячи до 291 тысячи человек. В то же время группа иностранцев, имеющих право на постоянное проживание, выросла с 81,6 тысячи до 83,7 тысячи человек.
Самыми популярными воеводствами являются: Мазовецкое (124,1 тысячи человек), Малопольское (57,7 тысячи жителей), Великопольское (43,5 тысячи жителей) и Нижняя Силезия (39 тысяч жителей).
В Польше выросло количество иностранцев, которые получили разрешение на жительство / Фото Unsplash
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