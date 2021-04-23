Число иностранцев, которые имеют действующие разрешение на жительство в Польше, возросло почти на 5 процентов за первый квартал 2021 года. Наибольшее количество разрешений на жительство в Польше получили граждане Украины, Беларуси и Грузии. Подробнее – далее в статье.

В начале апреля 2021 года необходимые документы имели 478,5 тысячи человек . Д анные не учитывают лиц, временно находящихся в Польше на условиях безвизов или на основании виз. Также во внимание не принимались разрешения на временное проживание, срок действия которых временно продлен из-за введения эпидемической угрозы и эпидемического состояния.

К теме И снова нелегалы: 5 украинцев задержали на границе из-за подделки документов

Цифры

478,5 тысячи иностранцев, которые имели действующие разрешения на проживание по состоянию на 1 апреля 2021 года, распределены по национальностям таким образом:

Из Украины – 261 тысяч ч еловек;

– тысяч ч Из Беларуси – 30,5 тысяч человек;

– тысяч Из Германии – 20,2 тысяч человек;

– Из России – 12,9 тысячи человек;

– С Вьетнама – 10,8 тысяч человек;

– Из Индии – 10,3 тысяч человек;

– Из Италии – 8,5 тысячи человек;

– Из Грузии – 8,4 тысячи человек;

– Из Китая – 6,9 тысячи человек;

– Из Великобритании – 6,5 тысячи человек.

В первом квартале 2021 года количество иностранцев, имеющих действующие разрешения на жительство, выросло на 21 тысячу человек. Наибольший прирост касался граждан следующих стран:

Украина – на 16,8 тысячи человек;

– Беларусь – на 1,8 тысячи человек;

– Грузия – на 0,5 тысячи человек.

Большинство иностранцев имеют разрешение на временное проживание (до 3 лет). За первый квартал количество людей, имеющих документы такого типа, выросла с 18,6 тысячи до 291 тысячи человек. В то же время группа иностранцев, имеющих право на постоянное проживание, выросла с 81,6 тысячи до 83,7 тысячи человек.

Самыми популярными воеводствами являются: Мазовецкое (124,1 тысячи человек), Малопольское (57,7 тысячи жителей), Великопольское (43,5 тысячи жителей) и Нижняя Силезия (39 тысяч жителей).