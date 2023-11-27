Частина досі не інтегрована в освітню систему: українських дітей у школах Польщі дедалі більше

Міністерство освіти і науки Польщі провело дослідження, щоб визначити точну кількість українських дітей в навчальних закладах. Поточна кількість сягає 286 000, перевершуючи попередні відомі цифри.

Майже дві треті учнів та студентів приїхали до країни після початку повномасштабної війни.

Читайте також Психологічна допомога дітям в Польщі: як це працює на практиці

Скільки українських дітей навчаються у школах Польщі?

За даними польського МОН, у країні зараз навчаються 286 534 українських учнів та студентів. З них 183 461 приїхали як біженці, а 103 073 перебували у Польщі до війни.

Серед тих українців, які приїхали до Польщі до війни – більшість студенти вишів (майже 39 тисяч осіб), а у початкових школах навчаються 32 тисячі дітей.

Школи відвідують майже 113 тисяч українських дітей.

У вищих навчальних закладах навчаються понад 11 тисяч біженці,

З 42,5 тисячі українських дітей у дитсадках – 28 тисяч мають статус тимчасового захисту.

За даними уряду, 1 719 257 громадян України мають статус біженця у Польщі, у тому числі 35,8% – діти до 18 років. Ще приблизно 1,5 мільйона осіб – це українці, які були там до війни.

Кількість дітей значно збільшилася

У цьому навчальному році кількість українських дітей у закладах освіти збільшилася на 6,5 тисяч осіб. На 4 000 дітей стало менше у початкових школах, але на стільки ж зросла кількість українських учнів у середніх класах.

Діти біженців також мають доступ до спеціальної освіти у школах мистецтв, балету, музики та професійно-технічних училищах.

Скільки українських дітей навчається в школах Польщі / Фото Unsplash

До слова, польські навчальні заклади також пропонують додаткові безплатні уроки польської мови. Їх отримує третина дітей біженців – 66 834 осіб.

Втім, експерти застерігають, що значна частина українських дітей залишається не інтегрованою в освітню систему Польщі. За оцінками організації "Центр громадянської освіти", не відвідують школи від 170 тисяч до 200 тисяч українських дітей.

У Латвії пропонують зобов'язати українських дітей відвідувати школу

Чимало українських дітей, які зараз вимушено перебувають закордоном, не відвідують місцеві школи, а навчаються дистанційно в українських. Не всі країни вважають, що це правильно, адже тоді діти "випадають" із системи навчання тамтешньої державної мови.

Зокрема, це стосується половини українських дітей-біженців у Латвії. У зв'язку із цим уряду пропонують запровадити обов'язкове навчання для українців у місцевих школах.