Скільки українських біженців зараз перебуває в Європі: свіжі дані

З 24 лютого мільйони українців покинули свої домівки та вирушили за кордон в пошуках порятунку від війни. В Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців підрахували, скільки громадян України виїхали з країни за останні 7 місяців.

Так, станом на 27 вересня, з початку повномасштабної російсько-української війни прикордонники України зафіксували 13,380 мільйонів виїздів. Тим часом починаючи з 28 лютого, 6,257 мільйона українців повернулися на Батьківщину.

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Яка ситуація з українськими біженцями у Європі

Загалом по усій Європі зафіксовано понад 7,5 мільйона громадян України, які прибули у пошуках прихистку. З них майже 4,2 мільйона в різних європейських країнах оформили статус тимчасово захисту.

Найбільше українських біженців прийняла Польща. За даними польської прикордонної служби, з початку війни в країну прибуло майже 6,5 мільйона українців, а у зворотному напрямку поїхало близько 4,5 мільйона. Разом з тим, 1,409 мільйона громадян України мають в Польщі статус тимчасового захисту.

Крім Польщі, чимало наших земляків зупинилися в Німеччині, Чехії, Великій Британії та Нідерландах.