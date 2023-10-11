У серпні зросла кількість українських біженців в Європі: куди їдуть найбільше

Євростат оприлюднив останні підрахунки щодо українських біженців у країнах Європи. У серпні тимчасовий захист отримала ще понад 41 тисяча осіб.

Станом на 31 серпня майже 4,2 мільйона українців отримали статус тимчасового захисту у країнах ЄС. Вони змушені були залишити Україну після 24 лютого. Яка країна прийняла і продовжує приймати найбільше біженців – далі в матеріалі.

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Понад 4 мільйони українців під захистом в ЄС

Найбільше зросла кількість біженців у Німеччині. Туди з липня по серпень переїхали майже 22 тисячі українців. Також збільшилась кількість громадян України в Чехії (на 7 500 осіб) та Нідерландах (на 2 600 осіб).

А от головною країною, де навпаки скорочується кількість українців, залишається Польща. У серпні з неї виїхали 10 530 біженців, які перебралися до інших європейських держав або ж повернулись в Україну.

Зараз спостерігається активна міграція українських біженців із Польщі до Німеччини. Люди їдуть до ФРН, бо мають там друзів або родичів, а також розуміють, що там вищі зарплати, соцвиплати та більше шансів знайти хорошу роботу.

Також зменшилась кількість українців у Франції та Італії.

Які країни прийняли найбільше українців?

Дані Євростату свідчать, що є три країни-лідерки, які станом на 31 серпня прихистили найбільше біженців з України:

Німеччина – 1 мільйон 175 тисяч осіб;

Польща – 960 тисяч осіб;

Чехія – 365 тисяч осіб.

За статистикою, серед тих українців, хто отримав тимчасовий захист у Євросоюзі: 46,5% – жінки, 34% – діти, 19,5% – чоловіки.

ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців

Статус буде діяти щонайменше до березня 2025 року. Рада ЄС погодилася продовжити тимчасовий захист для українців, які рятувалися від російської агресії після 24 лютого.

Тимчасовий захист – це спеціальний механізм ЄС, який спрацьовує у виняткових обставинах масового напливу біженців. Система надає негайний і колективний (тобто без розгляду індивідуальних заяв) захист для переселенців, які не мають можливості безпечно повернутися до своєї країни.

Тимчасовий захист надає право на:

проживання;

доступ до ринку праці;

житло;

медичну допомогу;

соціальну допомогу;

доступ до освіти.

Єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йоганссон зазначила, що в ЄС зараз проживають приблизно 4 мільйони українців. Вони успішно інтегруються в європейський ринок праці та сплачують податки.