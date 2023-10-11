В августе выросло количество украинских беженцев в Европе: куда больше всего едут

Евростат обнародовал последние подсчеты украинских беженцев в странах Европы. В августе временную защиту получили еще более 41 тысячи человек.

По состоянию на 31 августа около 4,2 миллиона украинцев получили статус временной защиты в странах ЕС. Они вынуждены были покинуть Украину после 24 февраля. Какая страна приняла и продолжает принимать больше беженцев – дальше в материале.

Важно Разрешения на постоянное проживание в Украине можно оформить в 5 странах мира: как это сделать

Более 4 миллионов украинцев под защитой в ЕС

Больше всего возросло количество беженцев в Германии. Туда с июля по август переехали около 22 тысяч украинцев. Также увеличилось количество граждан Украины в Чехии (на 7 500 человек) и Нидерландах (на 2 600 человек).

А вот главной страной, где, наоборот, сокращается количество украинцев, остается Польша. В августе из нее выехали 10 530 беженцев, которые перебрались в другие европейские государства или же вернулись в Украину.

Сейчас наблюдается активная миграция украинских беженцев из Польши в Германию. Люди едут в ФРГ, потому что у них там есть друзья или родственники, а также понимают, что там более высокие зарплаты, соцвыплаты и больше шансов найти хорошую работу.

Также уменьшилось количество украинцев во Франции и Италии.

Какие страны приняли больше всего украинцев?

Данные Евростата свидетельствуют, что есть три страны-лидера, которые по состоянию на 31 августа приютили больше всего беженцев из Украины:

Германия – 1 миллион 175 тысяч человек;

Польша – 960 тысяч человек;

Чехия – 365 тысяч человек.

По статистике, среди украинцев, которые получили временную защиту в Евросоюзе: 46,5% – женщины, 34% – дети, 19,5% – мужчины.

ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев

Статус будет действовать по меньшей мере до марта 2025 года. Совет ЕС согласился продлить временную защиту для украинцев, спасавшихся от российской агрессии после 24 февраля.

Временная защита – это специальный механизм ЕС, срабатывающий в исключительных обстоятельствах массового наплыва беженцев. Система предоставляет немедленную и коллективную (т.е. без рассмотрения индивидуальных заявлений) защиту для переселенцев, не имеющих возможности безопасно вернуться в свою страну.

Временная защита дает право на:

проживание;

доступ к рынку труда;

жилье;

медицинскую помощь;

социальную помощь;

доступ к образованию.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон отметила, что в ЕС сейчас проживают около 4 миллионов украинцев. Они успешно интегрируются в европейский рынок труда и платят налоги.