Скільки українських біженців прийняла Чехія

Чехія вже видала 502 тисячі віз для тимчасового захисту людям, які втікали з України через війну, яку розв'язала Росія. Останнім часом видавали понад 2100 віз на тиждень, у лютому та на початку березня було понад 2400 на тиждень.

Скільки українці втекли від війни в Чехію

Про це повідомив голова МВС Чехії Віт Ракушан. За його словами, деякі українці, які отримали візу, вже повернулися на Батьківщину або виїхали в іншу країну. За оцінками Міністерства внутрішніх справ, у Чехії фактично перебуває близько 300 тисяч біженців.

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Оновлення інформації

У березні минулого року, коли хвиля біженців була на піку, щодня видавалося до 5000 тимчасових віз. Більш точна кількість біженців з України, які проживають у Чехії, може бути відома наприкінці березня. До цього терміну біженці мають продовжити свої тимчасові візи.

Наразі 271 000 осіб подали заявки на продовження віз. Після продовження тимчасовий захист діятиме до кінця березня наступного року,

– заявив Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

За його словами, важко оцінити, скільки біженців залишаться в Чехії надовго. З інших типів міграційних криз випливає, що якщо конфлікт триватиме понад рік, приблизно 40 – 45 відсотків біженців залишаться на новій території. Він також розповів, що зараз це дуже специфічна група мігрантів, переважно жінки з дітьми.