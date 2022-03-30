Скільки ще біженців з України готова прийняти Польща

Уже понад 4 мільйони українців через війну виїхали з України. І більша частина біженців обирають Польщу для порятунку.

Так, з 24 лютого, коли й почалося повномасштабне злочинне вторгнення російських військ на територію України, кордон з Польщею перетнуло понад 2,3 мільйона біженців. Попри такий наплив, країна готова й надалі приймати наших громадян.

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Про це заявив віцепрем'єр-міністр Пйотр Глинський, який курує питаннями з прийняття українських біженців у Польщі. Він також запевнив, що країна продовжуватиме приймати українців стільки, скільки потрібно.

У нас є можливості, і ми все ще готові прийняти більше біженців, – сказав Пйотр Глинський.

Крім цього, польський чиновник додав, що пріоритетом як для його країни, так і для решти західного альянсу має бути допомога Україні у захисті від російської агресії.

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