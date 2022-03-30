Так, с 24 февраля, когда и началось полномасштабное преступное вторжение российских войск на территорию Украины, границу с Польшей пересекло более 2,3 миллионов беженцев. Несмотря на такой наплыв, страна готова и дальше принимать наших граждан.

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Об этом заявил вице-премьер-министр Пётр Глинский, курирующий вопросами по принятию украинских беженцев в Польше. Он также заверил, что страна будет продолжать принимать украинцев столько, сколько нужно.

У нас есть возможности, и мы все еще готовы принять больше беженцев, – сказал Петр Глинский.

Кроме того, польский чиновник добавил, что приоритетом как для его страны, так и для остального западного альянса должна быть помощь Украине в защите от российской агрессии.