Скільки палива можна мати в баку авто при перетині польського кордону: досвід українців

Водіям автомобілів, які планують перетинати українсько-польський кордон, потрібно дотримуватися багатьох правил. Навіть недостатня чи надлишкова кількість палива у баку може стати причиною відмови в'їзду у Польщу. Розповідаємо, що слід знати водіям.

Своїм досвідом у фейсбуці поділилися українці, яким часто доводиться перетинати українсько-польський кордон. Всі вони дали однакову відповідь на питання про допустиму кількість палива в автомобільному баку.

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Кількість палива

За словами досвідчених водіїв, перетинати кордон у напрямку до Польщі можна з повним баком автомобіля (але не більше 200 літрів). Також можна мати зі собою додаткових 10 літрів палива у каністрі. Це правило стосується випадків, коли перетин кордону відбувається не частіше, ніж раз у 72 години. Якщо їхати частіше, тоді дозволено мати у баку автомобіля не більше 10 літрів палива.

Перетинати польський кордон з повним баком можна не частіше, ніж раз у 72 години / Фото Unsplash

На що ще слід звернути увагу

В автомобілі обов'язково повинні бути: вогнегасник, запасне колесо, значок аварійної зупинки. Ще рекомендовано мати світловідбивальні жилети, бо в Польщі заборонено виходити з авто без них у темний час доби. Кількість жилетів повинна дорівнювати кількості пасажирів. Жилети мають зберігатися у салоні авто.

Також можуть знадобитися підтвердження платоспроможності та бронювання житла у готелі.

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Після проходження всіх перевірок варто перевірити правильність заповнення документів, особистих даних транспортного засобу і всіх пасажирів. Інколи працівники митниці забувають ставити штампи про в'їзд та виїзд. Потрібно стежити за цим самостійно, щоб передбачити можливі помилки.