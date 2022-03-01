Польща висловлює підтримку Україні в часи несправедливого й агресивного нападу Росії. Тому сусідня країна пообіцяла прийняти стільки біженців, скільки буде потрібно.

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Скільки українців вчора виїхали до Польщі

Прикордонна служба Польщі повідомляє, що за 5 днів війни кількість українців, які перетнули польський кордон, склала близько 353 тисяч осіб. Для порівняння за день до нападу, пункти пропуски перетнуло 17 тисяч людей.

В перший день війни, 24 лютого, в Польщі опинилися 31,2 тисячі українців. Після цього кількість біженців з кожним днем збільшується:

25 лютого – 47,5 тисяч;

26 лютого – 77,3 тисячі;

27 лютого – 97,3 тисячі.

Найчастіше кордон перетинають на пункті пропуску в селі Медика. Вчора там зафіксували близько 19 тисяч біженців.

Де українці найчастіше перетинали польський кордон / Зображення strazgraniczna.pl

Процедуру перетину кордону для українців Польща зараз максимально спростила. Виїхати можна без страхування та закордонного паспорта. Майже весь транспорт – потяги, електрички, автобуси – для громадян України у Польщі є безкоштовним.

При цьому волонтери просять біженців поводитися культурно: не залишати після себе сміття та не забирати гуманітарну допомогу, якщо речі не є потрібними. Не варто кидати напризволяще й своїх домашніх тварин. Сусідня країна готова прийняти чотирилапих друзів без ветеринарних паспортів.

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