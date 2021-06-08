Скільки насправді в середньому заробляють жителі Польщі

Центральне статистичне управління надало точні дані про заробітну плату в Польщі. За їх інформацією, середня заробітна плата в країні становить 5 805 злотих брутто або 4 182 злотих нетто.

Якщо перевести у гривні, то в середньому житель Польщі отримує 43 015 гривень брутто або 29 692 гривні нетто. Це стосується тих, хто працює на підприємствах, де є не менше 10 працівників.

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Чи можна вірити цим даним

Часто можна почути думки про те, що середній показник заробітної плати у країні не має нічого спільного з реальними доходами жителів Польщі.

Дослідження показують, що ці заяви не є безпідставними. Наприклад, їх доводить аналітика від SpotData. Результати її останнього дослідження показали, що лише 17% жителів Польщі заробляють стільки, скільки зазначено у даних про середню зарплату в країні. Водночас понад 80% респондентів зізналися, що заробляють значно менше за загальновідому середню суму.

80% жителів Польщі стверджують, що заробляють менше за середню заробітну платню / Фото Pexels