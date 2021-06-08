Если перевести в гривны, то в среднем житель Польши получает 43 015 гривен брутто или 29 692 гривны нетто. Это касается тех, кто работает на предприятиях, где есть не менее 10 работников.

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Можно ли верить этим данным

Часто можно услышать мнение о том, что средний показатель заработной платы в стране не имеет ничего общего с реальными доходами жителей Польши.

Исследования показывают, что эти заявления не безосновательны. Например, их доказывает аналитика от SpotData . Результаты ее последнего исследования показали, что только 17% жителей Польши зарабатывают столько, сколько указано в данных о средней зарплате в стране. В то же время более 80% респондентов признались, что зарабатывают значительно меньше за общеизвестную среднюю сумму.