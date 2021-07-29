Скільки коштують продукти у Польщі: корисна інформація для емігрантів
29 липня 2021 , 19:44Читать новость на русском
Джерело:Polsha 24
Питання цін є одним з найактуальніших для тих, хто планує переїхати у Польщу на постійне місце проживання або ж на тимчасові заробітки. Продукти – чи не найбільша щоденна витрата кожного.
У популярних супермаркетах Польщі ціни приблизно однакові. Пропонуємо ознайомитись із середньою вартістю продуктів, без акційних пропозицій чи знижок.
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Овочі та фрукти (за кілограм)
- Томати – 3,49 злотих;
- Морква – 3,99 злотих;
- Баклажани – 6,99 злотих;
- Виноград – 6,99 злотих;
- Кавуни – 2,99 злотих;
- Нектарини – 5,99 злотих;
- Яблука – 1,49 злотих;
- Дині – 5,99 злотих;
- Вишні – 9,99 злотих;
- Апельсини – 4,99 злотих.
М'ясо та риба
- Куряче крильця – 6,49 злотих за кілограм;
- Фарш свинний – 4,99 злотих за 500 грамів;
- Курячі стегна – 4,99 злотих за кілограм;
- Свинні лопатки – 7,99 злотих за кілограм;
- Шия (свинина) – 8,99 злотих за кілограм;
- Філе індика – 17,99 злотих за кілограм;
- Філе свіжого лосося – 4,99 злотих за 100 грамів;
- Форель свіжа – 2,59 злотих за 100 грамів;
- Стейк тунця – 4,99 злотих за 100 грамів.
Інші продукти
- Молоко – 1,99 злотих за 1 літр;
- Сметана – 6,39 злотих за 1 кілограм;
- Яйця – 11,99 злотих за 30 штук;
- Йогурт – 1,12 злотих за 175 мілілітрів;
- Вершки – 2,89 злотих за 330 мілілітрів;
- Масло – 3,49 злотих за 200 грамів;
- Кава у зернах – 34,99 злотих за 1 кілограм;
- Гречка – 2,99 злотих за 400 грамів;
- Рис – 1,69 злотих за 400 грамів;
- Сік апельсиновий – 3,99 злотих за 1 літр;
- Морозиво пломбір – 6,99 злотих за 500 грамів.