Скільки коштують продукти у Польщі: корисна інформація для емігрантів

29 липня 2021 , 19:44
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Джерело:

Polsha 24

Питання цін є одним з найактуальніших для тих, хто планує переїхати у Польщу на постійне місце проживання або ж на тимчасові заробітки. Продукти – чи не найбільша щоденна витрата кожного.

У популярних супермаркетах Польщі ціни приблизно однакові. Пропонуємо ознайомитись із середньою вартістю продуктів, без акційних пропозицій чи знижок.

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Овочі та фрукти (за кілограм)

  • Томати – 3,49 злотих;
  • Морква – 3,99 злотих;
  • Баклажани – 6,99 злотих;
  • Виноград – 6,99 злотих;
  • Кавуни – 2,99 злотих;
  • Нектарини – 5,99 злотих;
  • Яблука – 1,49 злотих;
  • Дині – 5,99 злотих;
  • Вишні – 9,99 злотих;
  • Апельсини – 4,99 злотих.

М'ясо та риба

  • Куряче крильця – 6,49 злотих за кілограм;
  • Фарш свинний – 4,99 злотих за 500 грамів;
  • Курячі стегна – 4,99 злотих за кілограм;
  • Свинні лопатки – 7,99 злотих за кілограм;
  • Шия (свинина) – 8,99 злотих за кілограм;
  • Філе індика – 17,99 злотих за кілограм;
  • Філе свіжого лосося – 4,99 злотих за 100 грамів;
  • Форель свіжа – 2,59 злотих за 100 грамів;
  • Стейк тунця – 4,99 злотих за 100 грамів.

Інші продукти

  • Молоко – 1,99 злотих за 1 літр;
  • Сметана – 6,39 злотих за 1 кілограм;
  • Яйця – 11,99 злотих за 30 штук;
  • Йогурт – 1,12 злотих за 175 мілілітрів;
  • Вершки – 2,89 злотих за 330 мілілітрів;
  • Масло – 3,49 злотих за 200 грамів;
  • Кава у зернах – 34,99 злотих за 1 кілограм;
  • Гречка – 2,99 злотих за 400 грамів;
  • Рис – 1,69 злотих за 400 грамів;
  • Сік апельсиновий – 3,99 злотих за 1 літр;
  • Морозиво пломбір – 6,99 злотих за 500 грамів.
Додамо, що 1 злотий вартий близько 6,90 гривень.
Автор: Сергій Зятюк