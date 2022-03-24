Ціноутворення на нерухомість у Празі влаштоване за такими ж "законами", як і у більшості європейських столиць й інших міст. На вартість квадратного метра у цьому випадку впливає не лише віддаленість від центру, а й розташування станцій метро.

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Схема метро Праги / Фото valuo

Скільки коштують квартири у Празі

На сайті компанії Valuo опублікували інтерактивну карту та табличку з цінами на ті квартири, які розташовані у межах до 400 метрів від станцій підземки. Подекуди цей радіус сягає й 1 кілометра.

При формуванні такого рейтингу фахівці брали до уваги брали вартість об'єктів з оголошень в інтернеті. Враховувалися також ціни й на вторинному ринку нерухомості у Празі. Крім цього, у список потрапили лише квартири площею 65 – 95 квадратних метрів, які пройшли повну реконструкцію або новобудови.

Згідно з даними таблички, яку можна подивитися за цим посиланням, найдорожчі квартири розташовані біля станції Staromestská (зелена гілка "А"). Там метр квадратний обійдеться в середньому в 211 700 крон (приблизно 277 тисяч гривень).

Найбюджетніші квартири біля метро в Празі пропонують у районі станції Chodov – 92100 крон за метр квадратний. (понад 120 тисяч гривень).



Вартість квартир у Празі / Фото valuo

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