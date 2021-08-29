Для порівняння, у 2019 році ця сума становила 153 тисячі крон. Витрати знизились, оскільки люди менше відвідували культурні заходи та більше часу проводили вдома.

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На що чехи витрачали гроші

Витрати на медицину виросли майже на 9%, на алкоголь і тютюн – на 7%, а на продукти харчування – на 5%. Водночас мешканці республіки витрачали на 20% менше на освіту, на 17% менше на оренду житла, а на відпочинок та культуру – на 12%. Такі дані оприлюднило Статистичне управління Чехії.

Минулого року середньостатистичний житель республіки витратив 30 985 крон на їжу та безалкогольні напої. Витрати на алкоголь та тютюн складають 5 тисяч крон. Найбільший приріст зафіксовано у галузі медицини – на здоров'я кожен чех витратив на 400 крон більше, ніж у 2019 році.

Найбільшою витратою у сімейному бюджеті залишається сплата оренди житла та рахунків за електроенергію (24,2% від загальної суми). На другій сходинці продукти та безалкогольні напої – їх частка становить 20,7% загальних витрат. Витрати на транспорт посіли третю сходинку, а на відпочинок та культуру – четверту.