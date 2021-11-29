Скільки грошей потрібно українцю, щоб переїхати у Польщу

Упродовж останніх років кількість українців, які їдуть працювати у Польщу, стабільно зростає. Скільки грошей потрібно трудовому мігранту, аби прожити у країні до першої зарплати – читайте далі.

Такою інформацією поділилася Ірина Раріх, уповноважена у справах іноземців польського Валбжиха. Це місто розташоване на південному заході країни.

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Потрібно хоча б 2 000 злотих на перший місяць

За словами українки, найбільше доведеться витратити на оренду житла. Якщо перший місяць жити у хостелі, потрібно буде заплатити близько 500 – 700 злотих. Це 3 250 – 4550 гривень станом на 29 листопада. Польська SIM-картка й користування зв'язком обійдеться приблизно у 60 злотих (390 гривень).

Варто купити й проїзний, аби користуватися громадським транспортом. Найбюджетніший з таких обійдеться у 100 злотих на місяць (650 гривень). Щонайменше 300 – 400 злотих ( 1950 – 2600 гривень) підуть на продукти.

Тож загалом одній людині варто брати із собою приблизно 2 000 польських злотих (13 000 гривень – 24 канал). Це щоб дожити до першої зарплати,

– пояснила Раріх.

При цьому, уповноважена у справах іноземців уточнила, що заробітню плату в Польщі видають у десятий день місяця – незалежно від того, де і ким працює людина.

Перевага працевлаштування у великій компанії

Крім цього, Раріх розповіла, куди найкраще влаштовуватися на роботу в Польщі. Вона вважає, що варто обирати великі підприємства. Мовляв, кадровики в таких компаніях добре розбираються у документах, які треба оформити українцю, аби легалізуватися у країні. Натомість у меншій фірмі є ймовірність стати першим та, можливо, останнім українцем. Тож не факт, що там знатимуть, як правильно організувати весь цей процес.