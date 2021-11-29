Сколько денег нужно украинцу, чтобы переехать в Польшу

В последние годы количество украинцев, которые едут работать в Польшу, стабильно растет. Сколько денег нужно трудовому мигранту, чтобы прожить в стране до первой зарплаты – читайте дальше.

Такой информацией поделилась Ирина Рарих, уполномоченная по делам иностранцев польского Валбжиха. Этот город расположен на юго-западе страны.

Обратите вниманиеДважды эмигрировали и создали выгодный бизнес в Польше: как украинцы упорно шли к успеху

Нужно хотя бы 2 000 злотых в первый месяц

По словам украинки, больше придется потратить на аренду жилья. Если первый месяц жить в хостеле, нужно будет заплатить около 500 – 700 злотых. Это 3250 – 4550 гривен по состоянию на 29 ноября. Польская SIM-карта и использование связи обойдется примерно в 60 злотых (390 гривен).

Следует купить и проездной, чтобы пользоваться общественным транспортом. Самый бюджетный из таких обойдется в 100 злотых в месяц (650 гривен). По меньшей мере, 300 – 400 злотых (1950 – 2600 гривен) пойдут на продукты.

В общем, одному человеку стоит брать с собой примерно 2 000 польских злотых (13 000 гривен – 24 канал). Это чтобы дожить до первой зарплаты,

– объяснила Рарих.

При этом уполномоченная по делам иностранцев уточнила, что заработную плату в Польше выдают в десятый день месяца – независимо от того, где и кем работает человек.

Преимущество трудоустройства в крупной компании

Кроме того, Рарих рассказала, куда лучше всего устраиваться на работу в Польше. Она считает, что следует выбирать крупные предприятия. Мол, кадровики в таких компаниях хорошо разбираются в документах, которые нужно оформить украинцу, чтобы легализоваться в стране. В меньшей фирме есть вероятность стать первым и, возможно, последним украинцем. Не факт, что там будут знать, как правильно организовать весь этот процесс.