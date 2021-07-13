Скільки грошей переказали українці з-за кордону в Україну за перше півріччя 2021: вражаючі дані

Попри невтішні прогнози, українські мігранти у розпал пандемії у 2020 році не перестали фінансово підтримувати рідних та близьких на батьківщині, навпаки – суми грошових переказів з-за кордону тільки збільшились. Це поставило високу планку, яка змусила провідні компанії міжнародних онлайн-переказів надалі покращувати свої послуги.

Однією з таких став сервіс надійних онлайн-переказів TransferGo, який ще у 2020 році досяг небачених висот у цій галузі. Компанія поділилась даними про перше півріччя 2021 року з Закордон 24, де не оминула увагою своїх клієнтів з України.

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Нові вершини

Клієнтська база компанії TransferGo у 2021 році лише продовжила рости. Цьогоріч сервісу вже довірились понад 2,5 мільйона користувачів по всьому світу. Ще одним важливим показником стали 10 мільйонів клієнтських транзакцій та 3 мільярди фунтів стерлінгів у міжнародному грошовому потоці.

Все це відбулось протягом 12 місяців, коли Світовий банк прогнозував різке скорочення грошових переказів у зв’язку з пандемією COVID-19. Натомість попит на такі послуги все одно залишається великим, а прості, швидкі та доступні грошові перекази з TransferGo стали ідеальним рішенням для мігрантів по всьому світу.

Нові вершини компанії TransferGo / Фото Pexels

Грошові перекази в Україну

Трудових мігрантів з України стає все більше, тому компанія TransferGo невпинно працює задля покращення свого сервісу безпосередньо для українців. У першому півріччі 2021 року нашими співвітчизниками за кордоном було здійснено близько 1,2 мільйона грошових переказів, що є на 44% більшим показником, ніж у цей самий період 2020 року та на 185% більше, ніж у 2019, ще до початку пандемії.

У грошовому еквіваленті загальна сума грошових переказів з-за кордону в Україну цьогоріч склала близько 200 мільйонів фунтів стерлінгів, що у 2020 році сягало 150 мільйонів, а у 2019 – 73 мільйонів за цей самий період.

Найбільше грошових переказів на батьківщину українці роблять з таких країн:

Польща (47% усіх транзакцій);

Литва;

Німеччина;

Велика Британія;

Угорщина;

Чехія.

Українці з-за кордону переказали рекордні суми грошей у 2021 році / Фото TransferGo

Чому суми грошових переказів ростуть

Компанія TransferGo не перестає робити сервіс комфортнішим, простішим та доступнішим для своїх користувачів. Ще у 2020 році вона стала партнером таких відомих компаній, як Visa, Mastercard, Sumsub та Veriff. Відтоді партнерська база ще активніше почала збільшуватись.

В лютому 2021 року TransferGo почала співпрацювати з Though Machine – розробником хмарної базової банківської платформи нового покоління Vault. Це дозволило сервісу кинути серйозний виклик глобальному ринку онлайн-переказів, впровадивши низку інновацій.

TransferGo почала співпрацювати з Mastercard та Visa / Фото Pexels

Більше ринків

У 2021 році, зокрема завдяки партнерству з Visa та Mastercard, компанія TransferGo почала працювати на 95 нових ринках. Всього за допомогою інтеграції з Mastercard Send та платформи push-платежів Visa у режимі реального часу, компанія зробила можливою оплату картковими послугами для ще більшої кількості клієнтів по всьому світу.

Загалом TransferGo працює зараз у понад 160 країнах, а нові ринки охоплюють такі держави, як Молдова, Грузія, Гана, Саудівська Аравія, В’єтнам тощо.

TransferGo відкрила безліч нових ринків / Скриншот сайту TransferGo

Професійна команда

Робота над постійним покращенням сервісу та розширенням, звісно ж, не відбувається сама по собі. Окрім довіри мільйонів користувачів, розвитком TransferGo займається велика команда професіоналів.

Від початку 2020 року компанія взяла на роботу понад 55 нових співробітників. Таким чином, загальний штат працівників складає майже 240 фахівців різних напрямків. Окрім цього, TransferGo постійно співпрацює з низкою підрядників, фрілансерів та партнерів.

Команда TransferGo суттєво збільшилась / Фото TransferGo