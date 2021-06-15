Скільки алкоголіків живе у Чехії: цікаве дослідження

Чи не перші асоціації більшості українців з Чехією – це Прага та смачне пиво. Однак скільки насправді чехів вживають алкоголь щодня та чому вони це роблять – розповідає нещодавнє дослідження.

Хоча ресторани та бари були зачинені протягом довгого проміжку часу через пандемію COVID-19, чехи не перестали вживати алкоголь. Навпаки, все більше людей почали випивати вдома, а безліч з них – робити це щодня.

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Деталі дослідження

Згідно з даними Чеського статистичного управління, кожного дня п'ють алкогольні напої 19,8% громадян, які є старшими 15 років. Цей показник у 2020 році став на 2,4% вищим, ніж позаминулого року.

За результатами 2020 року, у перерахунку на душу населення, кожен чех випивав 8 літрів чистого алкоголю. Разом з тим, більш ніж на 3% знизилась кількість людей, які не вживали спиртних напоїв взагалі – з 15,9% до 12,7%.

За словами куратора дослідження Ладіслава Чсемі, найчастіше люди вживають алкоголь з метою зниження відчуття стресу.

Ті, хто до пандемії вживали алкоголь винятково на світських заходах, взагалі полишили шкідливу звичку. Однак ті, хто пив багато, почали вживати алкоголь у ще більших об'ємах,

– зазначає Чсемі.

В алкоголі чехи намагаються втопити занепокоєння та стрес / Фото Unsplash

"Таким чином люди відреагували на заборону ходити на роботу чи спілкуватись з друзями. Спиртним вони компенсовують страх втратити робоче місце чи захворіти", – пояснює дослідник.

Загалом більш ніж 3 кухлі пива чи бокали вина випиває 8% чехів щодня. У гендерному співвідношенні кожного дня вживають бодай трохи алкоголю 29% чоловіків та 11% жінок.

Пиво, на підтвердження стереотипу, є найпопулярнішим спиртним напоєм – 57% чоловіків споживають цей продукт щонайменше раз на тиждень. Жінки ж, своєю чергою, надають перевагу вину.

Який вид алкоголю є найпопулярнішим серед громадян Чехії / Фото Unsplash