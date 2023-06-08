У Польщі може збільшитися мінімальна зарплата: на скільки й коли

Національний альянс профспілок (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych) пропонує Раді міністрів виступити з ініціативою до уряду підвищити мінімальну заробітну плату в Польщі. Зробити це хочуть у 2024 році.

Ставки можуть підвищитися двічі – з 1 січня та 1 липня 2024 року, так само як це було в поточному році.

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