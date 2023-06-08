У Польщі може збільшитися мінімальна зарплата: на скільки й коли
Джерело:businessinsider.com.pl
Національний альянс профспілок (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych) пропонує Раді міністрів виступити з ініціативою до уряду підвищити мінімальну заробітну плату в Польщі. Зробити це хочуть у 2024 році.
Ставки можуть підвищитися двічі – з 1 січня та 1 липня 2024 року, так само як це було в поточному році.
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На скільки у Польщі може збільшитися "мінімалка"
Так, з 1 січня 2024 року мінімальна зарплата в Польщі може підвищитися не менше ніж на 19,44% (на 700 злотих) і становитиме 4 300 злотих брутто, а з 1 липня 2024 року – не менше як на 5,58% (на 240 злотих), тобто, до 4 540 злотих брутто.
У пропозиції профспілок середня мінімальна зарплата у 2024 році не може бути нижчою за 4 420 злотих брутто (3 342 злотих нетто).
Такі цифри профспілки представили Раді міністрів, яка щорічно до 15 червня представляє розрахунки Раді соціального діалогу, яка своєю чергою висуває пропозиції мінімальної заробітної плати на наступний рік до уряду. Через високий рівень інфляції різниця між доходами та цінами в Польщі різко збільшується, тож, на думку профспілок, потрібно негайно підвищувати купівельну спроможність працівників.
Існує і мінус
Водночас Союз підприємців і роботодавців вважає, що іншою стороною медалі може бути зростання тіньової економіки. Близько третини економічно слабших регіонів Польщі не витримають такого підвищення та розділять зарплати на "білі" та "конверти", або ж просто виведуть бізнес у країни, де це обходитиметься дешевше (Молдова, Румунія чи Україна після закінчення війни).
Найкращим рішенням, на думку президента Союзу підприємців та роботодавців Цезари Казьмерчака було б замороження мінімальної зарплати у 2024 році на нинішньому рівні до стабілізації економічної ситуації в країні.