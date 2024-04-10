Скандал в аеропорту: жінка елегантно помстилася чоловікові, який штовхнув її у черзі

У мережі набирає популярності історія з аеропорту. Жінка разом з чоловіком летіла у медовий місяць. Квитки у перший клас їм презентували родичі. Водночас вже в аеропорту все пішло не так.

Жінка була налаштована провести одні з найкращих днів свого життя. Водночас вже у черзі на посадку в літак її грубо штовхнув незнайомий чоловік. Він навіть не подумав перепросити. Просто заявив, що вона начебто не має тут стояти, бо у нього – пріоритет.

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Знаєте, іноді варто бути добрим,

– відповіла жінка.

Вона була просто шокована, коли чоловік відповів, що не знає, як бути добрим. Жінка мовчки сіла у літак й розповіла коханому про свій неприємний інцидент. Вона навіть не думала про помсту, аж доки у ситуацію не втрутилася борпровідниця.

Як вдалося помститися чоловікові

Борпровідниця запитала жінку, чи вона почувається у безпеці на борту літака, поки цей чоловік – поруч. Жінка чесно розповіла, що трапилося. Тоді борпровідниця наголосила, що обговорить інцидент з пілотами.

"Незабаром після цього вона підійшла до чоловіка й сказала йому, що він може або вийти з літака сам, або члени екіпажу змусять його це зробити. Він встав, узяв свою сумку і пішов. Після цього молодята почули оплески ззаду", – мовиться у повідомленні.

Користувачі мережі бурхливо обговорюють деталі у мережі. Вони зауважують, що цей чоловік своєю поведінкою сам себе вигнав з літака.