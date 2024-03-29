Контролює Росія: популярній авікомпанії заборонили літати до однієї з країн ЄС

Популярна турецька авіакомпанія Southwind Airlines "доліталася". Traficom – фінське агентство транспорту та комунікацій – заборонило їй здійснювати рейси на територію країни.

Southwind Airlines звинувачують у зв'язках з Росією. Загалом авіакомпанія спеціалізується на перевезенні туристів до Туреччини. Нещодавно вона подала заявку на виконання рейсів між Анталією та Гельсінкі.

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Водночас у Фінляндії Southwind Airlines не чекають. Заяву зробив Яркко Саарімякі – гендиректор Traficom.

Наша загальна оцінка показує, що значна частина власності та фактичний контроль над Southwind Airlines належить не вказаним турецьким особам чи компаніям. Ми дійшли висновку, що авіакомпанія та контроль над нею пов'язані з російською стороною,

– мовиться у повідомленні.

Всі дороги ведуть до Росії

Наголошують, що історія Southwind Airlines почалася у 2022 році. Тоді російські авіакомпанії опинилися під санкціями через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

За даними ЗМІ, усі дороги ведуть до російського туроператора Pegas Touristik. До 24 лютого він співпрацював з авіакомпанією Nordwind Airlines. Водночас після запровадження санкцій частину флоту вивели з Росії. Тим часом їхні літаки опинилися у Southwind Airlines. Наразі авікомпанія намагається вийти на ринок.