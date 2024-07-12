Американка відмовилась платити 20% чайових за сендвіч: їй аплодує вся мережа

Американка обурилася через чайові, які їй автоматично додали до чека. Вона розповіла, що навіть не сідала за столик, а лише взяла сендвіч з собою. Тому чайові у розмірі 8,51 доларів були, на думку жінки, зайвими.

Жінка наголосила, що попросила прибрати пункт про чайові з чека. Вона додала, що не дає їх у такій ситуації: коли потрібно стояти у черзі, аби замовити собі їжу, а згодом самостійно прибрати.

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Як відреагувала експертка з етикету

Діана Готтсман – експерт з етикету та засновниця школи дипломатичного протоколу в Техасі – заявила, що втома від чайових поступово захоплює світ. У деяких випадках – це цілком справедливо.

Чайові на стійці самообслуговування, де ви замовляєте чашку кави, бублика або сендвіч, є абсолютно дискреційними. У цьому випадку жінка не зобов'язана лишати додаткові гроші за рутинну послугу, тож прохання скоригувати рахунок – це її право,

– наголосила Діана.



Чайові за сендвіч з собою можна не платити / Unsplash

Користувачі мережі підтримали американку. Вони заявили, що чайові вже виходять з-під контролю. Також люди скаржаться, що їх додають у чек без відома та згоди. Це потрібно зупинити, адже у такий спосіб власники закладу намагаються зекономити на зарплаті для своїх співробітників.