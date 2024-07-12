Женщина отметила, что попросила убрать пункт о чаевых из чека. Она добавила, что не дает их в такой ситуации: когда нужно стоять в очереди, чтобы заказать себе еду, а впоследствии самостоятельно убрать.

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Как отреагировала эксперт по этикету

Диана Готтсман – эксперт по этикету и основательница школы дипломатического протокола в Техасе – заявила, что усталость от чаевых постепенно захватывает мир. В некоторых случаях – это вполне справедливо.

Чаевые на стойке самообслуживания, где вы заказываете чашку кофе, бублика или сэндвич, являются абсолютно дискреционными. В этом случае женщина не обязана оставлять дополнительные деньги за рутинную услугу, поэтому просьба скорректировать счет – это ее право,

– подчеркнула Диана.



Чаевые за сэндвич с собой можно не платить / Unsplash

Пользователи сети поддержали американку. Они заявили, что чаевые уже выходят из-под контроля. Также люди жалуются, что их добавляют в чек без ведома и согласия. Это нужно остановить, ведь таким образом владельцы заведения пытаются сэкономить на зарплате для своих сотрудников.