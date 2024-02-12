Андрій Демченко – речник Держприкордонслужби – в ефірі телемарафону розповів, що відбувається на кордоні, інформує Закордон 24. Блокада триває. Поляки перешкоджають рух вантажних транспортних засобів у Ягодині та Раві-Руській.

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Учасники блокади перешкоджають руху вантажних транспортних засобів на напрямку пунктів пропуску Ягодин і Рава-Руська,

– наголосив Демченко.

Він зауважив, що напрямок пункту пропуску Шегині раніше розблокували. Водночас ситуація може погіршитися у будь-який момент.

Окрім того, поляки погрожують заблокувати ще два пункти пропуску: Устилуг – Зосин" і "Угринів – Долгобичув".

Скільки вантажівок наразі заблоковано

За словами Демченка, на території Польщі наразі заблоковані 1050 вантажівок:

400 – навпроти Рава-Руської;

650 – навпроти Ягодина.

Окрім того, утворилася черга у напрямку пункту пропуску Краківець. Він – не заблокований. Водночас через те, що інші напрямки блокують, водії намагаються знайти альтернативні напрямки. Тому біля Краківця – черга з приблизно 1000 вантажівок.

Також у ДПСУ заявили, що там, де заблокований рух вантажівок, перетнути кордону можуть автобуси та легкові автомобілі. Людей просять стежити за інформацією.