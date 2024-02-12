Андрій Демченко – речник Держприкордонслужби – в ефірі телемарафону розповів, що відбувається на кордоні, інформує Закордон 24. Блокада триває. Поляки перешкоджають рух вантажних транспортних засобів у Ягодині та Раві-Руській.
Зверніть увагу Плюс 2% завдяки українським біженцям: Польщі прогнозують зростання ВВП
Учасники блокади перешкоджають руху вантажних транспортних засобів на напрямку пунктів пропуску Ягодин і Рава-Руська,
– наголосив Демченко.
Він зауважив, що напрямок пункту пропуску Шегині раніше розблокували. Водночас ситуація може погіршитися у будь-який момент.
Окрім того, поляки погрожують заблокувати ще два пункти пропуску: Устилуг – Зосин" і "Угринів – Долгобичув".
Скільки вантажівок наразі заблоковано
За словами Демченка, на території Польщі наразі заблоковані 1050 вантажівок:
- 400 – навпроти Рава-Руської;
- 650 – навпроти Ягодина.
Окрім того, утворилася черга у напрямку пункту пропуску Краківець. Він – не заблокований. Водночас через те, що інші напрямки блокують, водії намагаються знайти альтернативні напрямки. Тому біля Краківця – черга з приблизно 1000 вантажівок.
Також у ДПСУ заявили, що там, де заблокований рух вантажівок, перетнути кордону можуть автобуси та легкові автомобілі. Людей просять стежити за інформацією.